Futbol tarihinin en kısa süreli teknik direktörlük macerası

Leroy Rosenior, 2007 yılında teknik direktör olarak göreve başladığı Torquay United kulübünde yalnızca 10 dakika kalabildi. İşte futbol tarihinin en kısa süreli teknik direktörlük görevinin ilginç hikayesi

2006-2007 sezonunda İngiltere 2. Ligi'ni 24. sırada tamamlayan Torquay United, teknik direktörü KeithCurle ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetimi, kısa süre içerisinde yeni antrenör problemini çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı ve arayışlarını tamamladı. Takvimler 17 Mayıs 2007'yi gösterdiğinde kulüp, teknik direktörlük koltuğuna LeroyRosenior'un oturduğunu açıkladı. Daha önce de dört yıl boyunca bu camiada görev yapan Rosenior, ikinci döneminin de uzun soluklu geçmesini, kulüple beraber başarılar kazanmayı temenni ediyordu.

10 dakika sonra, futbol tarihine geçeceğinden habersizdi...

KULÜP YÖNETİMİ EL DEĞİŞTİRDİ

Torquay United Başkanı Mike Bateson, kulübün başarı çizgisinden memnun olmayan taraftarlara katılıyor, mali anlamda da kendini idare etmekte zorlandığını görüyordu. Kısa zamanda, ülkenin üçüncü kademesi olan 1. Lig'den dördüncü kademeye, -2.Lig'e- düşen Torquay'ın geleceği pek de parlak görünmüyordu.

LeroyRosenior ile anlaşma sağlayan ve resmi prosedürler için yöneticilerini görevlendiren başkan Bateson'a bir konsorsiyumdan teklif geldi. ChrisBoyce'un öncülük ettiği ekip, Torquay United'ın hisselerinin % 51'ini satın almak ve kulüp yönetiminde bir numaralı söz sahibi olmak için kolları sıvadı.

Kısa süre içerisinde görüşmeler neticelendi ve devir işlemi gerçekleşti. 17 Mayıs günü, yöneticilerin Rosenior'la sözleşme detaylarını çözüme kavuşturduğu esnada Torquay'ın en büyük hissedarı ChrisBoyce oldu.

İMZADAN 10 DAKİKA SONRA KOVULDU

Torquay ile ikinci dönemine resmen adım atan teknik direktör Rosenior'un kısa süre içerisinde telefonu çalmaya başladı.

Çağrıya yanıt veren genç teknik direktör, hayatının şokunu yaşadı. Kulübün yeni bir numarası ChrisBoyce'un ekibi, Rosenior ile çalışmak istemediğini ve sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini bildirdi. Resmi olarak sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve basına duyurulması ile fesih arasında 10 dakika vardı.

