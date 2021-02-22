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Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Rıdvan sevinci

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Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz'ın antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi

Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Rıdvan sevinci
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Süper Lig’in 27. haftada oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'tan sevindirici haber geldi. Sakatlığı geçen iki futbolcu da takımla antrenmanlara başladı.
Rıdvan ve Oğuzhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde cuma günü forma giyebilecek.
Dizindeki ödem geçmeyen Cenk Tosun’un oynama ihtimali ise zora girdi. Sağlık heyeti, milli golcüyü Yukatel Denizlispor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Kasığındaki ağrı nedeniyle Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan RachidGhezzal’ın ise tedavisi olumlu şekilde devam ediyor. Cezayirli oyuncunun durumu hafta içinde netleşecek.
Tedavisi devam eden Francisco Montero’nun da Mart ayından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
 
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