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Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Avrupa futboluna maliyeti 6,1 milyar avro oldu

Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi

KPMG'nin Avrupa Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'na göre, 2020'den bu yana dünyayı esir alan Kovid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar avro değer kaybetti.
Son beş yılda yüzde 44 değerlenen 32 kulüp, Kovid-19 nedeniyle son bir yılda ise yüzde 15 değer yitirdi. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon avro kayıpla, 33 milyar 600 milyon avro olarak belirlendi.
VRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE REAL MADRİD
Avrupa'nın en değerli kulüp listesinin ilk sırasında, bir kez daha İspanya'nın Real Madrid takımı yer aldı.
Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan Real Madrid'e 2 milyar 909 milyon avro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan bir başka İspanyol ekibi Barcelona, 2 milyar 869 milyon avroluk değeriyle ikinci, İngiltere'nin Manchester United takımı ise 2 milyar 661 milyon avroyla üçüncü oldu. Üç kulüp de Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı.
 

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Etiketler; #Avrupa futbolu
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