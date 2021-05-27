Pino ve Cavani tarihe geçti

Villarreal ile Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde sahaya çıkan YeremiPino ve Edinson Cavani tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Finalde forma giyen Villarreal'de Yeremi Pino, Manchester United'da ise Edinson Cavani tarihe geçti.

Villarreal'de final maçında görev alan Yeremi Pino, 18 yaş 218 günle Avrupa arenası finallerinde forma giyen en genç İspanyol oyuncu unvanını Iker Casillas'ın (19 yaş ve 4 gün) elinden aldı.

Manchester United'da ise Cavani, eski futbolcular Gary McAllister ve Didier Drogba'nın ardından Avrupa arenası finallerinde 34 yaş ve üstünde gol atan üçüncü oyuncu oldu.

