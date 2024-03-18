Freiburg’da 29 yıl sonra gelen ayrılık

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.
1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.
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