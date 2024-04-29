Fransa’da şampiyon yine PSG

Fransa Ligue 1 lideri PSG, Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Türk futbolcuların attıkları gollerle damga vurduğu haftanın ardından İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARDA GÜLER ATTI, REAL MADRİD ZORLU DEPLASMANDA KAZANDI

LaLiga'da şampiyonluk için gün sayan Real Madrid, zorlu Sociedad deplasmanında milli futbolcu Arda Güler'in golüyle galibiyete uzandı.

Real Madrid kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 29. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Sezonun sürpriz takımı Girona, deplasmanda Las Palmas'ı 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Atletico Madrid de sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

LaLiga'da 33. hafta maçlarının ardından Real Madrid, 84 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Girona 71 puanla ikinci, maç eksiği bulunan Barcelona, 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

ŞAMPİYON INTER, GOLLERİ HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULDU

Serie A'da 20. şampiyonluğunu kazanan Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun dört dakika içinde attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Geçen hafta Cagliari ile berabere kalan Juventus, bu hafta da sahasında Milan ile golsüz berabere kaldı. Massimiliano Allegri yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, son 8 haftada 7. kez puan kaybetti.

Napoli ile Roma'nın 2-2 berabere kaldığı haftada, Atalanta sahasında Empoli'yi 2-0 yendi.

Ligde 34. hafta sonunda 89 puanla zirvede yer alan Inter'i 70 puanla Milan, 65 puanla Juventus, 63 puanla Bologna, 59 puanla da Roma izledi.

LİGUE 1'DE ŞAMPİYON PSG

Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğuna ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak için mücadele eden Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Metz'in 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.

Brest, deplasmanda Rennes'i 5-4, Nice de Strasbourg'u 3-1 yendi.

Ligde 31. haftanın ardından PSG, 70 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Monaco 58 puanla ikinci, Brest 56 puanla üçüncü, Lille 55 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Arsenal, Londra derbilerini kayıpsız atlattı

Premier Lig'de 5 gün içinde oynadığı Londra derbilerinin ilkinde Chelsea'yi 5-0 mağlup eden Arsenal, ikinci derbide de Tottenham'ı deplasmanda 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Maç eksiği bulunan Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında galibiyete Josko Gvardiol ve Erling Haaland'ın golleriyle (2-0) uzanırken, West Ham ile 2-2 berabere kalan Liverpool, teknik direktör Jurgen Klopp'un son sezonunda şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Liverpoollu Muhammed Salah oyuna girerken, Mısırlı yıldız ile teknik direktör Klopp arasında yaşanan kısa süreli bir gerginlik maça damgasını vurdu.

Kariyerini Premier Lig'de sürdüren Enes Ünal, Bournemouth'un Brighton'ı 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Premier Lig'in 35. haftasında 80 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla 79 puanlı Manchester City'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Liverpool 75 puanla üçüncü, Aston Villa 67 puanla dördüncü, iki maçı eksik Tottenham 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

BAYER LEVERKUSEN, SON DAKİKA GOLÜYLE YİNE KAYBETMEDİ

Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Bayer Leverkusen, geçen haftaki Borussia Dortmund maçının ardından bu haftada sahasında ağırladığı Stuttgart ile uzatma dakikalarında bulduğu golle berabere kaldı.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı.

İkinci sıradaki Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Leipzig, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

Heidenheim'a 1-0 yenilen Darmstadt 98, Bundesliga'da düşen ilk takım oldu.

Bundesliga'da 31. haftanın ardından Bayer Leverkusen 81, Bayern Münih 69, Stuttgart 64 ve Leipzig 62 puan topladı.

