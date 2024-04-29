Konyaspor, Omerovic ile yolları ayırdı

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
62 yaşındaki teknik adam, 21. haftada oynanan Bitexen Antalyaspor maçıyla göreve başlamıştı.
Omerovic yönetiminde 14 karşılaşmaya çıkan TÜMOSAN Konyaspor, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı.
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