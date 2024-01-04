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Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG

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Fransa Süper Kupa'nın sahibi, Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) oldu. Paris ekibi böylece, 12. kez bu kupayı müzesine götürdü

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Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG
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Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası şampiyonu Toulouse, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçı 3. dakikada Lee Kang-in ve 44. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazanan PSG, kupaya uzandı.
PSG böylece, Fransa Süper Kupa'yı 12. kez müzesine götürdü.
 
 
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