Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda

Sky Sports, EMS Yapı Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu

Yunus Emre Konak adım adım Premier Lig'e gidiyor.

EMS Yapı Sivasspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olmak üzere.

Genç futbolcunun Sivasspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

