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Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda

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Sky Sports, EMS Yapı Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu

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Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda
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Yunus Emre Konak adım adım Premier Lig'e gidiyor.
EMS Yapı Sivasspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olmak üzere.
Genç futbolcunun Sivasspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
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