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Fransa, Kazakistan'ı iki golle geçti

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 yendi

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Fransa, Kazakistan'ı iki golle geçti
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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.
Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.
Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.
Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.
 
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