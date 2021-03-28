İspanya son nefeste

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmalarla devam etti.
B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
I Grubu'nda İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 38. dakikada Kane, 63. dakikada Mount'un golleriyle 2-0'lık skorla geçti.
J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.
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