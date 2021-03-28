banner583
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
7 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
12 0
 
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
130 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
15 0
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
39 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
19 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
17 0
banner529
banner570

İspanya son nefeste

banner476

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etti. "Boğalar"a galibiyeti getiren gol 90+2. dakikada Dani Olmo'dan geldi

banner624
İspanya son nefeste
banner630
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmalarla devam etti.
B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
I Grubu'nda İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 38. dakikada Kane, 63. dakikada Mount'un golleriyle 2-0'lık skorla geçti.
J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.