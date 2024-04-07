Bayer Leverkusen şampiyonluk için gün sayıyor

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında lider Bayer Leverkusen, Union Berlin'e konuk oldu. Maçı 1-0 kazanan Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Bayern Münih'e 16 puan fark attı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Mücadele 1-0 Bayer Leverkusen lehine sonuçlandı. Galibiyet golü; 45+8. dakikada Florian Wirtz'den geldi.

Maçın 45+3. dakikasında Gosens, kırmızı kart görerek Union Berlin'i eksik bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, 76 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise aynı saatte oynanan maçta Heidenheim'a 3-2 kaybetti ve 60 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, en yakın rakibinin 16 puan önünde yer alarak şampiyonluğa çok yaklaştı. Leverkusen ekibi gelecek hafta kazanması halinde rakibine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen ile karşılaşacak.

Bu sezon 28. maçında 24. kez kazanan Bayer Leverkusen, 4 kez de beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri 69 gol atarken; kalesinde sadece 19 gol gördü.

Daha önce şampiyonluk sevinci yaşayamayan Leverkusen, tarihinde ilki yaşamaya çok yakın konumda bulunuyor.

