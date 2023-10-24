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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda evinde Bulgar temsilcisi Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan GuillermoCuadra yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede İspanyol hakem GuillermoCuadra düdük çalacak. Cuadra’nın yardımcılıklarını GuadalupePorrasAyuso ve AlejandroEstevezIglesias yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise MiguelAngelOrtizArias olacak.
Maçta VAR koltuğunda CesarSoto Grado, AVAR'da Santiago JaimeLatre oturacak.
BEŞİKTAŞ'A SIRP HAKEM
Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan NenadMinakovic yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Bodo-Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede Sırp hakem NenadMinakovic düdük çalacak. Minakovic’in yardımcılıklarını SvetozarZivin ve Nikola Borovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.
Maçta VAR koltuğunda MomciloMarkovic, AVAR'daJelenaCvetkovic oturacak.
 
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