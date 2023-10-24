NBA'de yeni sezon başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak. Cedi ve Ömer Faruk, yeni formalarıyla parkede olacak

NBA'in 78. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında, son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak.

Nuggets'a tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi yüzüklerini alacak.

Gecenin diğer mücadelesinde 2022 şampiyonu Golden StateWarriors, 2021 finalisti Phoenix Suns'ı konuk edecek.

CEDİ VE ÖMER FARUK, YENİ FORMALARIYLA PARKEDE OLACAK

NBA'de Türk Milli Takımı'ndan 5 basketbolcu yer alacak.

Üç takımlı takasla 6 yıldır formasını giydiği Cleveland Cavaliers'tan ayrılan ve San AntonioSpurs'ün yolunu tutan 28 yaşındaki Cedi Osman, yeni takımıyla ilk maçına 26 Ekim Perşembe gecesi, Sloven yıldız Luka Doncicli Dallas Mavericks karşısında çıkacak.

Cedi gibi NBA'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan bir başka milli oyuncu da Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz olacak.

NBA kariyerinde Cedi'nin 9,7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Furkan'ın da 7,4 sayı, 2,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

UtahJazz'ın temmuz ayında kadrosuna kattığı Ömer Faruk Yurtseven ile Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, NBA'de üçüncü sezonlarını geçirecek.

Pivot mevkisinde oynayan iki milli basketbolcudan Ömer Faruk, 5,2 sayı, 4,9 ribaunt, Alperen ise 12,3 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,2 asist ortalamalarıyla iki sezonu geride bıraktı.

Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayan milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayacak.

24 yaşındaki basketbolcu, sözleşmesine göre, NBA'de veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) forma giyebilecek. Onuralp, NBA'de normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

NBA EFSANESİ LEBRON JAMES, 21. SEZONUNA GİRİYOR

NBA kariyerinde 21. sezonuna girecek Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, bu alanda KevinGarnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish ve KevinWillis ile ikinci sıraya yerleşecek. 3 yıl önce emekli olan Vince Carter, 22 sezonla rekoru elinde tutuyor.

Geçen sezon 38 bin 652 sayıya ulaşan 38 yaşındaki James, Kerim Abdülcabbar'ın (38 bin 387) rekorunu kırarak tüm zamanların en skorer ismi oldu.

NBA tarihinde en az 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist istatistiğine ulaşan tek oyuncu konumundaki James, bu sezon 1348 sayı daha atması halinde 40 bin sayıyla çıtayı farklı bir seviyeye taşıyacak.