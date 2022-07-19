Fenerbahçe tur için avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan GlennNyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını MahbodBeigi ile AndreasSöderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör JorgeJesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

9 isim UEFA kadrosunda bulunmuyor

Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen LuizGustavo, MauricioLemos, MarcelTisserand, MaxMeyer, MbwanaSamatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, FilipNovak, Attila Szalai, WillianArao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, DimitrisPelkas, JoshuaKing, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, MihaZajc, MiguelCrespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, MergimBerisha, Serdar Dursun, BrightOsayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, BrightOsayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, MiguelCrespo (MihaZajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.

