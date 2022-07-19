Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı

Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nın açılışında yer alan KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerin cimnastikçileri de büyük renk kattılar. Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AYEL Cimnastik Kulübü ve Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü cimnastikçileri yaptıkları gösterilerle büyük coşku yarattılar

Lefkoşa Türk Belediyesi, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürdü.

Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılarken, şehre ve şehrin sakinlerine rahat bir nefes aldıracak Kızılbaş Parkı muhteşem etkinliklerle resmi olarak açıldı.

Açılışa KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerin cimnastikçileri de büyük renk kattılar. Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AYEL Cimnastik Kulübü ve Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de gösterilerini sundular.

Amfi – tiyatroyu dolduran kalabalık izleyici kitlesi cimnastikçileri gösterilerini coşkuyla alkışlarlarken, zorlu hareketlerin kolayca yapılması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte cimnastikçileri tebrik etti.



