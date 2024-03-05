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Fenerbahçe'nin maçına Portekizli hakem

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Fenerbahçe'nin maçına Portekizli hakem
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.
 
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