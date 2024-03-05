Beşiktaş 13 yıl sonra bir ilki yaşadı

Beşiktaş, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 29 puan gerisinde kaldı. Bu sezon istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, ligde 3 maç üst üste kazanamadı

Beşiktaş, tarihinin en zor sezonlarından birini geçiriyor. Zirve ile arasındaki puan farkı 29’a çıkan siyah beyazlı ekip, sahasında da istediği sonuçları elde edemedi.

Taraftarı önünde 14 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 2 beraberlik 4'te mağlubiyet yaşadı.

2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı lig maçlarında ezeli rakiplerine kaybetmeyen siyah beyazlıların bu serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, Galatasaray’a da 1-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlılar, böylece yeni stadında ezeli rakiplerine ligde ilk kez kaybetti. Galatasaray’a 1-0 yenilerek 46 puanda kalan Beşiktaş, bu sezon ligde 3 maç üst üste kazanamadı.

Siyah beyazlılar, ilk 28 hafta itibariyle bu istatistiği en son 2010-2011’de yaşamıştı.

Beşiktaş gol sorununa da çözüm bulamadı. Fernando Santos yönetiminde 9 lig maçına çıkan siyah beyazlılar, rakip fileleri 9 kez sarsabildi.

Beşiktaş, bu süreçteki 5 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray karşısında da istediği hücum performansını sergileyemeyen siyah beyazlılar, 0 virgül 32 gol beklentisinde kaldı ve rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşabildi.

