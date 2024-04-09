Fenerbahçe'nin maçına İsviçreli hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'ın yardımcılıklarını, Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise AlessandroDudic olacak.

Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'nde 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

