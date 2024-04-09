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Kadınlar ve Gençlerde ikinci ayak tamamlandı

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Kadınlar ve Gençlerde ikinci ayak tamamlandı
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KuzeyKıbrıs Darts Federasyonu'nund üzenlemiş olduğu Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının ikinci ayağı önceki gün Gönyeli Darts Birliği lokalinde gerçekleştirildi. Kadınlarda geçen haftanın şampiyonu Ebru Kösemi halfinalde ki rakibi Natalia Brovcenco'yu 3-0 ve 3-0 net skorlarla yenerek ikinci haftanın da şampiyonu oldu. Üçüncülük mücadelesini kazanan Gamze Alat ise genel klasmanda ikinciliğe yükseldi.
GENÇLERDE ŞAMPIYON KOZANSOY
Gençlerde finale adını yazdıran iki isim ilk haftanın şampiyonu Ali Amcaoğlu ve üçüncüsü Osman Kozansoy oldu. Finalde Ali Amcaoğlu'nun 3-1 lik galibiyetine  3-0' la karşılık veren geçen haftanın üçüncüsü Beyarmudu'nun genç yeteneği Osman Kozansoy şampiyonluğa uzanan isim olurken, turnuvanın üçüncüsü Gönyeli’nin parlayan yıldızı Kuzey Öksüzoğlu oldu.
Turnuvada alınan sonuçlar şöyle;
 
Kadınlar: 
1. Ebru Kösemihal    
2. Natalia Brovcenco   
3. Gamze Alat         
 
Gençler:
1. Osman Kozansoy
2. Ali Amcaoğlu
3. Kuzey Öksüzoğlu
 
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