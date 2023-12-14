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Fenerbahçe lider turladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 mağlup ederek gruplardan çıktı

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Fenerbahçe lider turladı
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Fenerbahçe sahasında UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini ağırladı.
Sarı lacivertli ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Goller 36'da Ferdi, D. Takan 48'de kendi kalesine ve 59 ile 61'de Dzeko kaydetti. 
Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız ismi Tadic 47'de penaltu vuruşunu gole çeviremedi. 
Mücadele 4-0 Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanırken temsilcimiz adını bir üst tura yazdırdı. 
Grubun diğer maçında ise Ludogerets konuk ettiği Nordsjaelland takımını 1 – 0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Ludogerets 12’şer puanla gruptan çıkarlarken, Fenerbahçe averajla grubu lider bitirdi.
 
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