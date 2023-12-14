Devler Ligi'nde son 16’ya kalanlar belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 8 maçla sona erdi.
Alınan sonuçların ardından; Manchester City (İngiltere), Leipzig (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda) maçında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bazı İskoç taraftarlar tribünde yine Filistin bayrağı açtı.
G Grubu'nda Leipzig (Almanya), konuk ettiği YoungBoys (İsviçre) takımını 2-1 yenerken Manchester City (İngiltere) ise deplasmandaKızılyıldız (Sırbistan) takımını 3-2 mağlup etti. Manchester City, 6'da 6 galibiyetle G Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında Çarşamba gecesi alınan sonuçlar şöyle:
Leipzig (Almanya)-YoungBoys (İsviçre): 2-1
Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere): 2-3
Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1
Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2
Porto (Portekiz)-ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları 18 Aralık'ta çekilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:
BayernMunich (Almanya)
FC Copenhagen (Danimarka)
Arsenal (İngiltere)
PSV Eindhoven (Hollanda)
Real Madrid (İspanya)
Napoli (İtalya)
Real Sociedad (İspanya)
Inter Milan (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
Lazio (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Paris StGermain (Fransa)
Manchester City (İngiltere)
RB Leipzig (Almanya)
FC Barcelona (İspanya)
FC Porto (Portekiz)
ÜÇÜNCÜ OLARAK UEFA AVRUPA LİGİ ELEME TURU PLAY-OFF'LARINA KALAN TAKIMLAR:
Galatasaray (Türkiye),
Lens (Fransa),
Braga (Portekiz),
Benfica (Portekiz),
Feyenoord (Hollanda),
AC Milan (İtalya),
YoungBoys (İsviçre),
ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
Şampiyonlar Ligi için son 16 turu kura çekimi pazartesi günü gerçekleştirilecek.
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