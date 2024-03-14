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KTSYD Hentbol Kupasında Şampiyonlar GG ve UKÜ

KTSYD Hentbol Kupası final mücadeleleri sonucunda Erkeklerde C. B. Gençlik Gücü, Kadınlarda ise Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldular

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KTSYD Hentbol Kupasında Şampiyonlar GG ve UKÜ
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KTSYD Hentbol Kupası’nda final mücadeleleri bugün oynandı. Erkeklerde Gençlik Gücü, kadınlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

GENÇLİK GÜCÜ KUPA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR: 39-22
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ilk finalinde erkeklerde Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresinde rakibine karşı 21-11’lik üstünlük kuran Gençlik Gücü, maçı da 39-22’lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Erkeklerde maçın en değerli oyuncusu Gençlik Gücü’nden Özdemir Demiralp oldu.

KADINLARDA ŞAMPİYON ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ: 38-20
Erkekler finali sonrasında oynanan kadınlar final maçında ise Esentepe ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaştı. Maçın ilk devresini 15-7 önde tamamlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, mücadeleyi de 38-20 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupasını müzesine götürdü. Kadınlarda maçın en değerli oyuncusu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Betül Rabia Çamlı seçildi.
ŞAMPİYONLAR KUPALARINI ALDI
Erkekler şampiyonu Gençlik Gücü ve kadınlar şampiyonu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne şampiyonluk kupaları ve madalyaları, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan takdim etti.
MÜCADELELERİ TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU MHK BAŞKANI DA İZLEDİ
KTSYD Hentbol Kupası final maçlarını Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve iki eğitmeni de izledi. Erkekler finalini de Türkiye MHK’ya bağlı iki hakem yönetti.
 
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