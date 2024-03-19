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Darts Süper Lig’de zirveye Cihangir darbesi

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Darts Süper Lig’de zirveye Cihangir darbesi
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlediği takımsal darts liglerine Pazartesi akşamı yapılan 14. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin zirvesindeki Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ile 8-8 berabere kalarak liderliği tekrardan deplasmanda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 skorla geçen Minareliköy Spor Kulübü’ne kaptırdı. Önceki haftalarda toparlanma sinyalleri veren Başkent ekibi Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği Diamond Child Darts Derneği’ni 10-6 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.
Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
                                     
Beyarmudu Belediyesi:9 - Güzelyurt Darts Birliği:7                               
Gönyeli Spor Kulübü:14 - Cihangir Spor Kulübü:2                                         
Lefkoşa Darts Birliği:10 - Diamond Child Darts Derneği:6                    
Cihangir Av. Atıcılık Birliği:8 - Gönyeli Darts Birliği:8                                   
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:5 - Minareliköy Spor Kulübü:11      
 
 
        KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                  
TAKIM O            G            B             M           A             Y             AV          P
Minareliköy Spor Kulübü14        13           0             1             177         47           130         39
Gönyeli Darts Birliği        14           12           1             1             174         50           124         37
Gönyeli Spor Kulübü      14           11           1             2             158         66           92           34
Cihangir Av. Atıcılık Birliği14        9             2             3             130         94           36           29
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü14     7             1             6             103         121         -18         22
Güzelyurt Darts Birliği    14           4             2             8             90           134         -44         14
Cihangir Spor Kulübü     14           4             1             9             84           140         -56         13
Beyarmudu Belediyesi  14           3             1             10           93           131         -38         10
Lefkoşa Darts Birliği        14           1             1             12           53           171         -118       4
Diamond Child Darts Derneği     14           1             0             13           58           166         -108       3
 
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