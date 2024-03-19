Darts Süper Lig’de zirveye Cihangir darbesi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlediği takımsal darts liglerine Pazartesi akşamı yapılan 14. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin zirvesindeki Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ile 8-8 berabere kalarak liderliği tekrardan deplasmanda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 skorla geçen Minareliköy Spor Kulübü’ne kaptırdı. Önceki haftalarda toparlanma sinyalleri veren Başkent ekibi Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği Diamond Child Darts Derneği’ni 10-6 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;



Beyarmudu Belediyesi:9 - Güzelyurt Darts Birliği:7

Gönyeli Spor Kulübü:14 - Cihangir Spor Kulübü:2

Lefkoşa Darts Birliği:10 - Diamond Child Darts Derneği:6

Cihangir Av. Atıcılık Birliği:8 - Gönyeli Darts Birliği:8

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:5 - Minareliköy Spor Kulübü:11





KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

Minareliköy Spor Kulübü14 13 0 1 177 47 130 39

Gönyeli Darts Birliği 14 12 1 1 174 50 124 37

Gönyeli Spor Kulübü 14 11 1 2 158 66 92 34

Cihangir Av. Atıcılık Birliği14 9 2 3 130 94 36 29

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü14 7 1 6 103 121 -18 22

Güzelyurt Darts Birliği 14 4 2 8 90 134 -44 14

Cihangir Spor Kulübü 14 4 1 9 84 140 -56 13

Beyarmudu Belediyesi 14 3 1 10 93 131 -38 10

Lefkoşa Darts Birliği 14 1 1 12 53 171 -118 4

Diamond Child Darts Derneği 14 1 0 13 58 166 -108 3

