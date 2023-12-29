Fatih Terim imzayı attı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı



Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla resmi sözleşmeyi imzaladı.

Terim, Belhanda ve Bakasetas'ı Yunan takımına transfer etmeyi düşünüyor musunuz sorusu üzerine, Adana Demirspor'dan ayrılan Faslı futbolcunun Katar'a gideceğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Bakasetas için ise yorum yapmadı

Atina Ulusal Galeri'deki imza töreninde konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Kendi oyun anlayışımı bir an evvel aşılamaya çalışacağım. Baskıya yönelik, temponun yüksek olduğu, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun tarzı bu.

"1 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. Sportif direktörümüzle beraber bu mevzuları konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz bir şey olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var. Doğruyu biz söyleriz. Konuşuyoruz ama şu anda bir karar yok. Mevcut takımımı görmeden herhangi bir karar vermek istemiyorum çünkü ben oyuncularıma güveniyorum. 3 gün oldu geleli ve kimi istemeyebilirim ki? Bu çok mantıksız olur. Bir yere ihtiyacımız olursa ki iki stopermizin sakat olduğunu unutmayalım. Takım içerisinden kazandırırsak gerek kalmaz. Ancak ihtiyacımız olursa yaparız transfer.

Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldi. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var. Şampiyon olmak için şampiyon gibi düşünmek zorundasınız. Yarın akşam başkan, yöneticiler, oyuncular, çalışanlar ve aileleriyle bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının neye hasret olduğunu da biliyorum. Bunun için çok çalışacağız ve eksik yerleri bir an evvel onaracağız. Zaman içerisinde değişimi göreceksiniz. 3-4 günlük antrenman periyodunda çok daha ümitlendim. Oyuncuların hepsi çok iştahlı ve aç.

Yunan Ligi'ni çok uzun zamandır iyi biliyorum. Hepsini seyrediyorum. Genel olarak AEK, PAOK ve Olympiakos ile birlikte 4 takım arasında geçiyor yarış. Yunanistan tarihinde en büyük Avrupa başarısı Panathinaikos'a ait. Biz o günlere dönmek istiyoruz."

