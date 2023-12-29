Karşıyaka devreyi galibiyetle kapatmayı bildi

İlk devrede Pote ve Mustafa Süzgen’in golleri ile Karadağ temsilcisini eli boş gönderen Miracle Karşıyaka on beşinci haftayı galibiyetle tamamlamış oldu

Stad: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Abdulkadir Karadağ

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay(DK 85 Furkan), Pote(DK 85 Ayhan), Burak(DK 65 Ali Özbahar), Toykan(DK 76 Mustafa Soytürk), Mustafa Süzgen, Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş.

Lefke: İrfan, Kemal(DK 84 Süleyman), Mustafa, Yılmaz(DK 69 Nevzat), Issa, Abaka, Armstrong(DK 59 Berk), Yakup(DK 69 Gökhan), Kaan, Tahsin, Arda(DK 84 Serhat).

Goller: DK 2 Pote, DK 39 Mustafa Süzgen(Miracle Karşıyaka).



Aksa Süper Ligin 15. Haftasında M.Karşıyaka ile Lefke karşı karşıya geldiler.

Sahasında konuk ettiği Lefke’yi 2-0 mağlup eden Miracle Karşıyaka ligin ilk devresinin son maçını galibiyetle noktalamış oldu. İlk devrede Pote ve Mustafa Süzgen’in golleri ile Karadağ temsilcisini eli boş gönderen Miracle Karşıyaka on beşinci haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Miracle Karşıyaka aldığı bu galibiyetle puanını 21 yaparken, Lefke 17 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan M.Karşıyak 2. dakikada Pote’nin attığı golle 2 – 0 öne geçti.

39. dakikada Karşıyaka atağında Pote’nin pasıyla topla buluşan Mustafa Süzgen topu kalecinin altından ağlara göndererek skoru 2 -0 yapan golü attı. Bu gol ayni zamanda ilk yarının skoru oldu.

İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede başka gol olmayınca karşılaşmayı kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi takım oldu.

