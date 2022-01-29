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Everton gözünü kararttı

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Premier Lig'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Donny van de Beek ve Dele Alli'yi kadrosuna katmak isteyen Everton'ın teknik direktörlük görevi için Frank Lampard'ı düşündüğü belirtiliyor

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Everton gözünü kararttı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı. İngiliz basınında, Everton'ın Manchester United'da aldığı süreden mutsuz olan ve ayrılması beklenen Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

Ada basınında, Van de Beek transferinde Everton'un en büyük rakibi olarak Crystal Palace öne çıkarken, Valencia'nın da Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Bu sezon 20 maçta topladığı 19 puan ile düşme hattının sadece 4 puan önünde bulunan Everton, Rafael Benitez'den boşan teknik direktörlük koltuğu için de arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Vítor Pereira ile görüştüğü iddia edilen Everton, Chelsea'nin eski menajeri Frank Lampard'la anlaşmaya yakın. Merseyside ekibinin, İngiliz çalıştırıcıyla kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

The Sun'da yer alan haberde ise Lampard'ın göreve geldikten sonra istediği ilk transferin Tottenham'da mutsuz olan Dele Alli olduğu ifade edildi.

Daily Mail'de yer alan haberde ise Tottenham'ın transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği Dele Alli'yle Everton'un yanı sıra Burnley, Brighton ve Newcastle United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde Vitaliy Mykolenko ve Nathan Patterson'ı kadrosuna katan Everton, Anwar El Ghazi'yi sezon sonuna kadar Aston Villa'ya göndermişti.

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