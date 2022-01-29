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Güzelyurt'ta sessiz gün

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Baf Ülkü Yurdu,Küçük Kaymaklı karşısında daha etkili olduğu maçta beraberliğe razı olurken, Küçük Kaymaklı deplasmandan 1 puan alarak üst sıralara yaklaşamadı. Küçük Kaymaklı kalecisi Raif 32. dakikada sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

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Güzelyurt'ta sessiz gün

Stat: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Ali Akçınar
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan, Osita, Yusuf, (Hüseyin Hürben), İbrahim Çağoğlu, (Mustafa Yorulmaz), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin Melda, Ömer Ulaş, (Onur), Hüseyin Paşa(Mücheal Çayırcı)
Küçük Kaymaklı: Raif, (İsa Göksu), Bahadır, Sena, Mikail,Tuğrul, Muhammed (Yankı), Çağlar(Agit), Muhammed Uçar, (Mehmet Koyuncu),  Felix, Gökhan(Mehmet Kaygısız)
Zekai
 
Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan karşılaşma 0 – 0 eşitlikle noktalandı. Ligin ilk haftasında da iki ekip Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda aynı skorla berabere kalmıştı.
90 dakika boyunca taraflar gol atma başarısı gösteremezken Baf Ülkü Yurdu bu beraberlikle puanını 8'e yükseltti. Küçük Kaymaklı ise 24 puana yükseldi. Ligin 17.haftasında Baf Ülkü Yurdu, Yenicami deplasmanına konuk olurken, Küçük Kaymaklı da kendi evinde Lefke'yi konuk edecek.

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