EURO 2024'ün fikstürü belirlendi

14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nde A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek.
14 Temmuz'a kadar sürecek olan EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Dev turnuvada oynanacak maçlar; tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
İşte EURO 2024'ün grupları ve maçların programı
GRUPLAR:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,
GRUP MAÇLARI
14 Haziran Cuma
22.00 Almanya - İskoçya (Münih Allianz Arena)
15 Haziran Cumartesi
16.00 Macaristan - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)
19.00 İspanya - Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)
22.00 İtalya Arnavutluk (Dortmund Signal Iduna Park)
16 Haziran Pazar
16.00 Polonya - Hollanda (Hamburg Imtech Arena)
19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHPArena)
22.00 Sırbistan - İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)
17 Haziran Pazartesi
16.00 Romanya - Ukrayna (Münih Allianz Arena)
19.00 Belçika - Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)
22.00 Avusturya - Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)
18 Haziran Salı
19.00 TÜRKİYE - Gürcistan (Dortmund Signal Iduna Park)
22.00 Portekiz - Çekya (Leipzig Red Bull Arena)
19 Haziran Çarşamba
16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)
19.00 Almanya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)
22.00 İskoçya - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)
20 Haziran Perşembe
16.00 Slovenya - Sırbistan (Münih Allianz Arena)
19.00 Danimarka - İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)
22.00 İspanya - İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)
21 Haziran Cuma
16.00 Slovakya - Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)
19.00 Polonya - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)
22.00 Hollanda - Fransa (Leipzig Red Bull Arena)
22 Haziran Cumartesi
16.00 Gürcistan - Çekya (Hamburg Imtech Arena)
19.00 TÜRKİYE - Portekiz (Dortmund Signal Iduna Park)
22.00 Belçika - Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)
23 Haziran Pazar
22.00 İsviçre - Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)
22.00 İskoçya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)
24 Haziran Pazartesi
22.00 Arnavutluk - İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)
22.00 Hırvatistan - İtalya (Leipzig Red Bull Arena)
25 Haziran Salı
19.00 Fransa - Polonya (Dortmund Signal Iduna Park)
19.00 Hollanda - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)
22.00 Danimarka - Sırbistan (Münih Allianz Arena)
22.00 İngiltere - Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)
26 Haziran Çarşamba
19.00 Slovakya - Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)
19.00 Ukrayna - Belçika (Stuttgart MHPArena)
22.00 Gürcistan - Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)
22.00 Çekya - TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)
SON 16 TURU
29 Haziran - 2 Temmuz
ÇEREK FİNAL
5-6 Temmuz
YARI FİNAL
9-10 Temmuz
FİNAL
14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı)
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