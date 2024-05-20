EURO 2024'ün fikstürü belirlendi

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. EURO 2024'ün finali ise 14 Temmuz'da oynanacak

14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nde A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek.

14 Temmuz'a kadar sürecek olan EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Dev turnuvada oynanacak maçlar; tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

İşte EURO 2024'ün grupları ve maçların programı

GRUPLAR:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

GRUP MAÇLARI

14 Haziran Cuma

22.00 Almanya - İskoçya (Münih Allianz Arena)

15 Haziran Cumartesi

16.00 Macaristan - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

19.00 İspanya - Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 İtalya Arnavutluk (Dortmund Signal Iduna Park)

16 Haziran Pazar

16.00 Polonya - Hollanda (Hamburg Imtech Arena)

19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHPArena)

22.00 Sırbistan - İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)

17 Haziran Pazartesi

16.00 Romanya - Ukrayna (Münih Allianz Arena)

19.00 Belçika - Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 Avusturya - Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

18 Haziran Salı

19.00 TÜRKİYE - Gürcistan (Dortmund Signal Iduna Park)

22.00 Portekiz - Çekya (Leipzig Red Bull Arena)

19 Haziran Çarşamba

16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)

19.00 Almanya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

22.00 İskoçya - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

20 Haziran Perşembe

16.00 Slovenya - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

19.00 Danimarka - İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 İspanya - İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)

21 Haziran Cuma

16.00 Slovakya - Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

19.00 Polonya - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

22.00 Hollanda - Fransa (Leipzig Red Bull Arena)

22 Haziran Cumartesi

16.00 Gürcistan - Çekya (Hamburg Imtech Arena)

19.00 TÜRKİYE - Portekiz (Dortmund Signal Iduna Park)

22.00 Belçika - Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

23 Haziran Pazar

22.00 İsviçre - Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 İskoçya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

24 Haziran Pazartesi

22.00 Arnavutluk - İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

22.00 Hırvatistan - İtalya (Leipzig Red Bull Arena)

25 Haziran Salı

19.00 Fransa - Polonya (Dortmund Signal Iduna Park)

19.00 Hollanda - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

22.00 Danimarka - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

22.00 İngiltere - Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

26 Haziran Çarşamba

19.00 Slovakya - Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

19.00 Ukrayna - Belçika (Stuttgart MHPArena)

22.00 Gürcistan - Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)

22.00 Çekya - TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)

SON 16 TURU

29 Haziran - 2 Temmuz

ÇEREK FİNAL

5-6 Temmuz

YARI FİNAL

9-10 Temmuz

FİNAL

14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı)



