EURO 2024'ün en genci Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti

EURO 2024 ÜLKELER YAŞ ORT. TÜRKİYE 25,42 FRANSA 25,59 HOLLANDA 25,78 ROMANYA 26,03 BELÇİKA 26,07 ÇEKYA 26,42 İSPANYA 26,51 İNGİLTERE 26,52 MACARİSTAN 26,64 AVUSTURYA 26,65 ARNAVUTLUK 26,72 DANİMARKA 26,84 SIRBİSTAN 26,85 SLOVENYA 26,96 İTALYA 27,11 PORTEKİZ 27,13 İSKOÇYA 27,37 İSVİÇRE 27,42 HIRVATİSTAN 27,61 SLOVAKYA 28,44

Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42’lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.Bu sonuç Türkiye’ye, "EURO 2024’ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59’luk ortalamayla Fransa oldu.Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78’le Hollanda bulunuyor.Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44’lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.11 TAKIMDA YAŞ ORTALAMASI 26’LARDATürkiye, Fransa ve Hollanda’dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26’larda seyrediyor.Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya’da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27’lere ulaşırken, 28’in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.20 ÜLKENİN ELEME MAÇLARINDAKİ YAŞ ORTALAMASI 26,7EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.En genç takım unvanını Türkiye’nin aldığı, Slovakya’nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:A MİLLİ TAKIM’DA 17 FUTBOLCU, 22 İLA 25 YAŞINDAAy-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.Bu oyuncuların 17’si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3’te kaldı.Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor