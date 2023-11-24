banner913
banner932
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
11 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
16 0
 
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
27 0
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
85 0
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
11 0
banner964
banner985

MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak

banner989

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'siyle belirlenecek

banner974
MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak
banner971
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, bugün TSİ 12.50'de, 13 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.
Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden yapılacak.
Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sprint yarışı sonrası Jorge Martin'in 4 puan önünde yer alması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Aksi durumda ise şampiyonluk mücadelesi pazar gününe taşınacak.
Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 437 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 416
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 326
4. Brad Binder (Güney Afrika): 268
5. Johann Zarco (Fransa): 204
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.