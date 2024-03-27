EURO 2024 grupları son halini aldı

Almanya'nın ev sahipliğinde bu yaz gerçekleşecek EURO 2024'te elemeler tamamlandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımnzın F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edeceği EURO 2024'te tüm gruplar belli oldu.
Son olarak Gürcistan, F Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olurken, Polonya D Grubu'nda yer alırken, Ukrayna ise E Grubu'nda Belçika, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda play-off maçlarının ardından gruplar şöyle:
A Grubu
Almanya
İskoçya
Macaristan
İsviçre
B Grubu
ispanya
Hırvatistan
İtalya
Arnavutluk
C Grubu
Slovenya
Danimarka
Sırbistan
İngiltere
D Grubu
Polonya
Hollanda
Avusturya
Fransa
E Grubu
Belçika
Slovakya
Romanya
Ukrayna
F Grubu
Türkiye
Gürcistan
Portekiz
Çek Cumhuriyeti
TURNUVA TAKVİMİ
Son 16 turu: 29 Haziran 2 Temmuz
Çeyrek final: 5-6 Temmuz
Yarı final: 9-10 Temmuz
Final 14 Temmuz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.