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Djokovic, antrenörüyle yollarını ayırdı

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6 yıllık birliktelik sona erdi. Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Sırp raket NovakDjokovic, Hırvat antrenörüGoranIvanisevic'le yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Djokovic, antrenörüyle yollarını ayırdı
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Djokovic'in 9 grandslam zaferine eşlik eden GoranIvanisevic, tecrübesi, tekniği ve özellikle Sırp raketin servislerindeki gelişimi ile adından sıkça söz ettirdi. Ivanisevic'i şimdi gündeme getirense bir ayrılık haberi oldu.
NovakDjokovic, Hırvat koçuyla yolculuklarını noktaladığını duyurdu. Önemli başarılara imza atan ikilinin yolları, 6 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.
Dünya 1 numarası, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sırp raket paylaşımında "Goran ve ben birkaç gün önce birlikte çalışmayı bırakmaya karar verdik. Saha içi kimyamızda inişler ve çıkışlar oldu ama dostluğumuz her zaman çok sağlamdı. Her şey için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.
Ayrılığın nedeni...
Djokovic'in 25 grandslam şampiyonluğu iddiası, Ocak ayında Avustralya Açık yarı finalinde JannikSinner'a yenilmesinin ardından sona erdi. Sırp tenisçinin, IndianWells'ten de sürpriz şekilde elenmesinin bu ayrılıkta etkili olduğu düşünülüyor.
36 yaşındaki raket, Mayıs ayında başlayacak Fransa Açık'a hazırlanıyor. Dünya
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