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Eljif "Elmas" gibi parlıyor

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Eljif Elmas Avrupa'da adından söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin iki sezon önce Napoli'ye sattığı genç oyuncu, hem takımında hem de milli forma altındaki performansıyla göz kamaştırıyor

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Eljif "Elmas" gibi parlıyor
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Eljif Elmas göz kamaştırıyor. İki sezon önce Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun yükselişi sürüyor.
Serie A'da kendini ispatlayan genç futbolcu, kısa sürede İtalya'da yıldızı parlayan futbolculardan biri haline geldi.
Bu sezon ligde 25 maçta gök-mavili formayı giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu, 2 gol attı.
Eljif Elmas Napoli'nin yanı sıra milli takımdaki performansıyla da alkışlanıyor. Genç oyuncu, Kuzey Makedonya'nın son iki maçında attığı gollerle de dikkat çekti.
Başarılı orta saha, Liechtenstein'i 5-0 yendikleri karşılaşmada takımının dördüncü golünü attı. Eljif Elmas deplasmanda Almanya'yı 2-1 yendikleri maçta ise yıldızlaştı.
Genç oyuncu, 85. dakikada takımının ikinci golünü atarak "Panzerler" karşısında alınan tarihi galibiyetin mimarı oldu.
Kuzey Makedonyalı oyuncudan beklentisi büyük olan Napoli, sezon başında Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
İtalyan basını son günlerde Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Tottenham'ın genç oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.
Fenerbahçe, 200 bin euroya transfer ettiği Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon euroya satmıştı.
 
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