Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak AtakaşHatayspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yerine Aldulkadir Bitigen yönetecek

Milli aranın ardından AtakaşHatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız AtakaşHatayspor maçına Kovid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada ise 2 üst klasman hakemi ve 1 üst klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

