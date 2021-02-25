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Ebuka ve Dino’dan gol yok

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Ebuka ve Dino’dan gol yok
John Ebuka ile Dinopeter’in forma giydiği Mısır Premier Lig ekibi ENPPİ haftayı golsüz beraberlikle tamamladı.
ENPPİ, El Entag El – Harbi takımı ile deplasmanda 0 – 0 berabere kalırken, John Ebuka 90 dakika sahada kaldı. Dinopeter ise ikinci devrede oyundan alındı.
Son haftalarda John Ebuka ile Dinopeter’in skor üretememeleri nedeniyle ENPPİ galibiyete hasret kalırken, sıralamada da 7. sıraya geriledi.
Bu arada ENPPİ teknik direktörü HelmyToulan’ın PCR testi pozitif çıktığı için El Entag El – Harbi maçında takımın başında olamadı.
 
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