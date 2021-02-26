Hatalı bilgi verilmiş

Metropol Süpermarket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, market çalışanının koronavirüs testinin negatif olduğu bildirildi



Girne’deki Metropol Süpermarkette önceki gün bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili gelişme yaşandı.

Metropol Süpermarket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, market çalışanının koronavirüs testinin negatif olduğu bildirildi.

Metropol Süpermarket tarafından yapılan açıklamada, “Dün (önceki gün) yayınlanmış olan duyuruda bir karışıklık sonucu hatalı bilgi paylaşımı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yeni aldığımız bilgilere göre Metropol Girne iş yeri çalışanımızın PCR testi sonucu negatif çıktı” denildi.



Metropol Süpermarket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Dün (önceki gün) yayınlanmış olan duyuruda bir karışıklık sonucu hatalı bilgi paylaşımı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeni aldığımız bilgilere göre Metropol Girne iş yeri çalışanımızın PCR Testi sonucu negatif çıkmıştır.

Sadece PizzyBurger Girne iş yerimizden 1 kişi Pozitif çıkmıştı.

Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla Metropol Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimizin faaliyetlerini bugün (perşembe) durdurmuş bulunmaktayız.

Metropol Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimiz yarından itibaren (Cuma) faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceklerdir.

Metropol Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimizde derin dezenfeksiyon ve hijyen işlemleri 2 kez yapılmış olup 3. kez yapılacaktır.

Çalışanlarımız seyreltilmiş vardiya ve rotasyon usulü ile çalışmaktadırlar.

Covid-19 eğitimleri uzmanlarımız tarafından programlı bir şekilde yapılmaktadır.

Tedbir amaçlı tüm açık ürünler meyve-sebze dahil imha edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi ile yakın iş birliği ve direktifleriyle sürecin gereklerini en üst düzeyde yapmaktayız.

Halk Sağlığını korumak adına sorumluluğumuzu biliyoruz.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.



