Dünya Kupası'nın yeni yıldız adayları

Dünya Kupası yaklaşırken, heyecan günden güne artıyor. Kupada gözler, ilk defa bu turnuvada yer alacak genç yıldızlarda olacak

Dünya Kupası'na kısa bir süre kaldı.Futbolseverlerin heyecanı günden güne artıyor.

TRT ekranlarından yayınlanacak turnuvada gözler, ilk kez bu şampiyonada oynayacak genç yıldızlar üzerinde olacak.

Listenin başında Brezilya'nın üç süper starıViniciusJunior, Anthony ve Martinelli bulunuyor.

Real Madrid, Manchester United ve Arsenal forması giyen 3 oyuncu Sambacıların Katar'daki hücum gücü olacak.

EURO2020’nin finalisti İngiltere’de de iki süper orta saha oyuncusu ilk kez Dünya Kupası deneyimi yaşayacak.

BorussiaDortmund’tanJudeBellingham ve Manchester City’den Phil Foden, 1966 yılından sonra ilk defa bu kupayı, Ada Futbolu'na kazandırmak için sahada olacak.

Almanya’da JamalMusiala, Fransa’da ise Tchouameni de kendi teknik adamlarından ilk kez Dünya Kupası forması bekleyen oyuncular arasında yer alıyor.

Xavi ve Iniesta'dan sonra İspanya Milli Takımı orta sahasının yeni şefi Pedri de ilk kez kupa heyecanı yaşayacak.

14 kez milli formayı giyen 19 yaşındaki futbolcu, İspanya formasıyla ilk gol sevincini de bu turnuvada yaşamayı hedefliyor.

Portekizlilerin Cristiano Ronaldo’dan sonra gözlerini çevirdiği RafaelLeao da Katar’da ilk kez Dünya Kupası arenasına çıkacak.

Leao da, Pedri gibi milli formayla ilk gol sevincini bu turnuvada yaşamayı hedefliyor.

Turnuvanın favorilerinin dışında, dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Sırbistan’da da Vlahovic, şampiyonaya ilk kez katılacak.

Juventus’un 22 yaşındaki golcüsü, milli takım formasıyla 16 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

