İsmet Iraz anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Türkiye’de taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına HyongPumse Kata müsabakaları düzenledi.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Kulüp ve bölge temsilcileri verirken, yarışmaların hakemliklerini masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yaptılar.
İSMET IRAZ KİMDİR?
1936 Ankara doğumlu olan İsmet IRAZ, Türkiye’dataekwondonun tanınması vegelişmesi için büyük çabalar göstermiştir.
Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet IRAZ, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine gelmiş ve başarılı çizgisini burada da sürdürmüştür. Türk taekwondocular, İsmet IRAZ yönetiminde çoğu birincilik 50’nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, Dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, Dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, Dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.
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