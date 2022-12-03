Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ABD, kupaya veda ederken, Hollanda çeyrek finale yükseldi

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hollanda ve ABD takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.



Rakibini 3-1 yenen Hollanda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.



Hollanda'ya turu getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyen Haji Wright'tan geldi.



Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.

"Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.