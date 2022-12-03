Yalova’ya 20 dakika yetti

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Selim Kaynarca
Yalova: Oğuzhan, Hasip, Azat (75.Dk Metin), Zafer (63.Dk Erkan), Selçuk, İltaç, Sergülen, Yasin (89.Dk Ahmet Hasan), Hamdi (63.Dk Özcan), Cevdet, Civan
Yeniboğaziçi: Remzi, Zübeyir (82.Dk Berkem), Ahmet Arıtaş, Ali Çelik, Hüseyin Genel (46.Dk Hasan Kaffaoğlu), Serhat (46.Dk Doğanalp),Ramadan, Barış, Ahmet Kuşaf (68.Dk Ahmet Yalçın), Çağrı, Turgut
Goller: 16.DK Azat, 19.DK Hasip (Yalova)- 55.Dk Çağrı (Yeniboğaziçi)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 11. Haftasında zirve mücadelesi veren 2 takımın maçında Yalova, Yeniboğaziçi’ni Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
Maça evinde oynamanın avantajıyla oldukça etkili başlayan Yalova, deneyimli oyuncuları Azat ve Hasip’in golleriyle 3 dakika içerisinde 2 – 0 öne geçti. 20 dakikada gelen 2 golden sonra ilk devre 2 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede Yalova 2 farkın etkisiyle tempoyu düşürürken, Yeniboğaziçi 55’te Çağrı ile 2 -1’i bulup ümitlendi. Geriye kalan bölümde skoru korumayı başaran Yalova, maçı 2 – 1 kazanıp 2. Sıraya yükselirken, Yeniboğaziçi ile puan farkını 6’ya çıkardı.
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