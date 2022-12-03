Yalova’ya 20 dakika yetti

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Yalova konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni ilk 20 dakikada bulduğu iki golle 2-1 mağlup ederek zirve için iddiasını sürdüdü



Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Selim Kaynarca

Yalova: Oğuzhan, Hasip, Azat (75.Dk Metin), Zafer (63.Dk Erkan), Selçuk, İltaç, Sergülen, Yasin (89.Dk Ahmet Hasan), Hamdi (63.Dk Özcan), Cevdet, Civan

Yeniboğaziçi: Remzi, Zübeyir (82.Dk Berkem), Ahmet Arıtaş, Ali Çelik, Hüseyin Genel (46.Dk Hasan Kaffaoğlu), Serhat (46.Dk Doğanalp),Ramadan, Barış, Ahmet Kuşaf (68.Dk Ahmet Yalçın), Çağrı, Turgut

Goller: 16.DK Azat, 19.DK Hasip (Yalova)- 55.Dk Çağrı (Yeniboğaziçi)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligin 11. Haftasında zirve mücadelesi veren 2 takımın maçında Yalova, Yeniboğaziçi’ni Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.

Maça evinde oynamanın avantajıyla oldukça etkili başlayan Yalova, deneyimli oyuncuları Azat ve Hasip’in golleriyle 3 dakika içerisinde 2 – 0 öne geçti. 20 dakikada gelen 2 golden sonra ilk devre 2 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede Yalova 2 farkın etkisiyle tempoyu düşürürken, Yeniboğaziçi 55’te Çağrı ile 2 -1’i bulup ümitlendi. Geriye kalan bölümde skoru korumayı başaran Yalova, maçı 2 – 1 kazanıp 2. Sıraya yükselirken, Yeniboğaziçi ile puan farkını 6’ya çıkardı.



Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi StadıHakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Selim KaynarcaYalova: Oğuzhan, Hasip, Azat (75.Dk Metin), Zafer (63.Dk Erkan), Selçuk, İltaç, Sergülen, Yasin (89.Dk Ahmet Hasan), Hamdi (63.Dk Özcan), Cevdet, CivanYeniboğaziçi: Remzi, Zübeyir (82.Dk Berkem), Ahmet Arıtaş, Ali Çelik, Hüseyin Genel (46.Dk Hasan Kaffaoğlu), Serhat (46.Dk Doğanalp),Ramadan, Barış, Ahmet Kuşaf (68.Dk Ahmet Yalçın), Çağrı, TurgutGoller: 16.DK Azat, 19.DK Hasip (Yalova)- 55.Dk Çağrı (Yeniboğaziçi)AKSA Birinci Ligin 11. Haftasında zirve mücadelesi veren 2 takımın maçında Yalova, Yeniboğaziçi’ni Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.Maça evinde oynamanın avantajıyla oldukça etkili başlayan Yalova, deneyimli oyuncuları Azat ve Hasip’in golleriyle 3 dakika içerisinde 2 – 0 öne geçti. 20 dakikada gelen 2 golden sonra ilk devre 2 – 0 tamamlandı.İkinci devrede Yalova 2 farkın etkisiyle tempoyu düşürürken, Yeniboğaziçi 55’te Çağrı ile 2 -1’i bulup ümitlendi. Geriye kalan bölümde skoru korumayı başaran Yalova, maçı 2 – 1 kazanıp 2. Sıraya yükselirken, Yeniboğaziçi ile puan farkını 6’ya çıkardı.