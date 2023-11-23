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Di Maria milli takımı bırakıyor

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Di Maria milli takımı bırakıyor
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Angel Di Maria’dan milli takıma veda paylaşımı geldi. 35 yaşındaki futbolcu,  Copa America'nın ardından Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağını duyurdu.

Di Maria açıklamasında ''Copa America, Arjantin formasını son giyişim olacak. Ruhumdaki acıyla, boğazımda bir düğümle, kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Arjantin formasıyla 136 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazandı.

Di Maria futbol hayatına Benfica'da devam ediyor.

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