Perde Atatürk’te açılacak

Aksa Süper Ligin 10. Haftası bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy arasındaki zorlu mücadeleyle başlayacak

Aksa Futbol Süper Lig ve 1. Lig’de 10. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Çetinkaya – Göçmenköy karşılaşmasıyla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan Lefkoşa derbisi niteliğindeki bu karşılaşma öncesinde Göçmenköy 17 puanla 4. Sırada, Çetinkaya ise 13 puanla 7. Sırada yer alıyor. Göçmenköy’ün üst sıralarda kalma hedefi, Çetinkaya’nın ise düşme potasında uzak kalma istemi nedeniyle her iki takımın da kazanmak isteyeceği maçın orta hakemliğini ise Kerem Eran yapacak.

Süper Ligde bugün başlayacak olan heyecan pazartesi günü Mağusa’da oynanacak olan Y. Dumlupınar – Doğan T. Birliği maçıyla bitecek. Lig bu hafta Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı – Yenicami mücadelesine sahne olacak. Lig lideri Cihangir, Pazar günü C.B. Gençlik Gücü’ne konuk olacak

Aksa Liglerinde 10.Hafta Maç Programı ve Hakemler



SÜPER LİG

24 Kasım 2023, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Göçmenköy (Kerem Eran)

25 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Yenicami (Osman Özpaşa)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Pera L.G.Birliği (Fehşm Dayı)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-A.Yeşilova (Mehmet Sezener)

26 Kasım 2023, Pazar

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Mağusa T.Gücü (Şakir Azizoğlu)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü-Cihangir (Evren Karademir)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Zekai Töre)

27 Kasım 2023, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)



BİRİNCİ LİG

25 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Girne H.Evi (Abdullah Genç)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Esentepe (Ferhat Tuna)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş-Dem's Cons.Çanakkale (Hüseyin Özkan)

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)

26 Kasım 2023, Pazar

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Yalova (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (İsmail Ercan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-M.Hacıali Yılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)

