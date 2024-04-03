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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor

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39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, 12 asist katkısı sağlayarak, yıllara meydan okumaya devam ediyor

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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin son bölümünde yüksek grafiğini devam ettiriyor.
39 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr formasıyla 24’ü Suudi Arabistan Ligi, 9’u AFC Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 2’si Kral Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahadaki yerini alırken, 36 kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo, verdiği 12 gol pasıyla kariyerindeki yüksek formunu sürdürüyor.
72 saat içinde ikinci hat-trick’ini yaptı
Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Abha’yı 8-0’lık skorla mağlup etti. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai'ye karşı alınan 5-1'lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti. Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu.
Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig'de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.
 
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