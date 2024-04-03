Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi 5 Nisan 2024 Cuma günü KKTF kortlarında başlıyor. 6 Kulübün katılımı ile tek devreli ligde normal sezon karşılaşmaları, takımlar 3 erli 2 grupta maçlarını tamamlayacaktır.

5-6-7 Nisan 2024 de KKTF kortlarında oynanacak Grup maçlarının ardından, A1-B2 ve B1-A2’nin eşleşeceği ve tek maç üzerinden 20 Nisan 2024 de yarı final maçları Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynayacak.

Final maçları ise 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanacak.

Bı Care Insurance 2024 Kktf Tenis Ligi müsabakaların şekli; 2 tek erkekler, 1 çift erkekler, 2 tek kadınlar, 1 çift kadınlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak.

Bi Care Insurance 2024 KKTF Tenis Ligi’ne katılan Kulüpler ve kura çekiminde sonunda oluşan gruplar şu şekilde;

A GRUBU

Gönyeli Tenis Kulübü

Girne Amerikan Üniversitesi

Pakan Spor Kulübü Derneği



B GRUBU

Lefkoşa Şehir Kulübü

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

Girne Belediyesi Tenis Kulübü

