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Çinli Zhiyong Shi'den 3 olimpiyat rekoru birden

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Çinli Zhiyong Shi'den 3 olimpiyat rekoru birden

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli ZhiyongShi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.
Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 73 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Çinli halterci ZhiyongShi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 olimpiyat rekoru birden kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
 

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Etiketler; #Tokyo Olimpiyatları
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