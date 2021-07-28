TFF yönetimi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Başkan Nihat Özdemir ve yönetimi, mali yönden ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı.

Genel kurul 220 delegenin katılımı ile başladı.

Mevcut yönetim, geçen dönem gelir - gider tabloları ile denetim kurulu raporu okundu ve ibra edildi

Toplantıda 93 delegenin imzasıyla verilen tahkim kurulu, disiplin kurulu ve uyuşmazlık çözüm kurulunun seçimle göreve gelmesi konusundaki önerge oy birliği ile kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, bu kurullar gelecek yıl yapılacak olağan genel kurulda seçimle göreve gelecek.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir, süperlig anonim şirketinin kurulmasını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

