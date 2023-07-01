Chelsea kasasını doldurdu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer döneminde şu ana kadar yollarını ayırdığı isimlerden yaklaşık 160 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

Mason Mount'un Manchester United'a imza atmasının ardından bu tutarın 220 milyon Euro'ya yaklaşması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun transfer şampiyonu Chelsea'de ayrılıklar sürüyor.

Transfer döneminde şu ana kadar Leipzig'den Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson'ı kadrosuna katan Londra ekibinde 7 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Nkunku için Leipzig'e 60 milyon Euro, Jackson içinse 37 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Transfer döneminde kiralık sözleşmeleri biten iki isimle birlikte 9 ayrılık açıklayan Chelsea'de bu sayı ilerleyen günlerde artabilir.

Kai Havertz'i Arsenal'e, Mateo Kovacic'i Manchester City'ye gönderen Londra ekibinde Mason Mount'un Manchester United'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy'nin transferi için Suudi Arabistan ekipleriyle anlaşan Chelsea'de kontratı biten N'Golo Kante de Al-Ittihad'la sözleşme imzaladı.

Takımın altyapısından yetişen Ruben Loftus Cheek Milan'a transfer olurken, kiralık sözleşmeleri sona eren Joao Felix ve Denis Zakaria kulüplerine döndü.

Chelsea, yollarını ayırdığı isimlerden yaklaşık 160 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

Mason Mount'un transferinin resmiyet kazanmasının ardından bu tutarın 220 milyon Euro'ya yaklaşması bekleniyor.