Alayköy,istediğini aldı

Necati Külahlılar
İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla başlarken, 6. Grup’ta önemli maçta Alayköy ile Taşkent karşı karşıya geldi.
Gaziköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada Alayköy rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Orta hakemliğini İbrahim Katmer’in yaptığı karşılaşmada Alayköy maça iyi başlayarak 10 dakikada yeni transfer tecrübeli golcü Mehmet Çil’in golüyle 1-0 öne geçti. İlkyarı Alayköy’ün 1-0 üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devre de iyi oynayan Alayköy oldu. 72. dakikada Taşkent takımından Enes Tayyip’in kendi kalesine attığı golle skor 2 – 0 oldu. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 90. dakikada Taşkent takımından Ali atarak skoru belirledi. 2 – 1
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