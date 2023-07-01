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Alayköy,istediğini aldı

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Alayköy,istediğini aldı
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Necati Külahlılar
İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla başlarken, 6. Grup’ta önemli maçta Alayköy ile Taşkent karşı karşıya geldi.
Gaziköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada Alayköy rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Orta hakemliğini İbrahim Katmer’in yaptığı karşılaşmada Alayköy maça iyi başlayarak 10 dakikada yeni transfer tecrübeli golcü Mehmet Çil’in golüyle 1-0 öne geçti. İlkyarı Alayköy’ün 1-0 üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devre de iyi oynayan Alayköy oldu. 72. dakikada Taşkent takımından Enes Tayyip’in kendi kalesine attığı golle skor 2 – 0 oldu. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 90. dakikada Taşkent takımından Ali atarak skoru belirledi. 2 – 1
 
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