Chelsea'de yeniden Lampard dönemi

Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar eski kaptanı ve teknik direktörü Frank Lampard ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Futbolculuk kariyerinde Chelsea ile dört Federasyon Kupası, üç Premier Lig, iki Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 44 yaşındaki Lampard, takımına 1,5 sezon çalıştırdığı dönemde de Federasyon Kupası finali oynattı.

Lampard, Chelsea'nin başında çıktığı 84 maçta 44 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti.

Kulübün sahipleri ToddBoehly ve BehdadEghbali'nin ortak açıklamasında, "Frank'ı yeniden StamfordBridge'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Frank, kulübün bir efsanesi. Kalıcı bir teknik direktör için kapsamlı ve yorucu süreç devam ederken, kulübe ve taraftarlarımıza sezonun geri kalanı için net ve istikrarlı bir plan sunmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı

